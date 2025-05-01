Şike iddiası Etik Kurulu’nda

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son haftaya tartışmaların gölgesinde girildi. ABB FOMGET Spor Kulübü ve Fenerbahçe Petrol Ofisi son haftaya 67'şer puanla ilk iki sırada girdi. İkili averajı eşit olan iki takımdan ABB FOMGET, Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup ederek +5 averajla liderlik koltuğunu F.Bahçe'den aldı.
Sarı-lacivertli kulüp, rakibinin 12-1 kazandığı Bornova Hitab Spor ve 9-1 biten Çekmeköy Bilgidoğa
maçlarına dair soruşturma açılması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF de konuyu Etik Kurulu'na havale etti. FOMGET'in oynadığı bu iki karşılaşmanın inceleneceği ifade edildi. TFF'nin konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.