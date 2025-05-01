Szymanski’ye kapı açık!

Sarı-lacivertli takıma 2023-24'te Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservisle katılan
Sebastian Syzmanski ilk sezonunda 55 resmi maçta 3964 dakika forma giymiş, gol (13) ve asistte (19) çift haneli rakamlara ulaşma başarısı göstermişti.
Taraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı. Ancak 25 yaşındaki futbolcu zaman içinde gözden düştü ve "Olmazsa olmaz" özelliğini kaybetti.
Szymanski için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Orta sahadaki köklü değişimde İsmail Yüksek ve sözleşmesi bitecek Dusan Tadic ile de yolların ayrılması bekleniyor.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımda yeterince yer bulamayan İsmail de kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, yaş ortalamasını düşürerek daha dinamik, tempolu ve gelecek vadeden bir orta saha inşa etmeyi planlıyor.