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Giriş Tarihi: 1.5.2025

Szymanski’ye kapı açık!

Fenerbahçe, Polonyalı futbolcusu için 20 milyon Euro değer biçti. Orta sahada yapılacak büyük değişimde 25 yaşındaki yıldız da teklif gelirse gönderilecek

Samet YÜKSEL
Szymanski’ye kapı açık!
Sarı-lacivertli takıma 2023-24'te Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservisle katılan Sebastian Syzmanski ilk sezonunda 55 resmi maçta 3964 dakika forma giymiş, gol (13) ve asistte (19) çift haneli rakamlara ulaşma başarısı göstermişti. Taraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı. Ancak 25 yaşındaki futbolcu zaman içinde gözden düştü ve "Olmazsa olmaz" özelliğini kaybetti. Szymanski için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Orta sahadaki köklü değişimde İsmail Yüksek ve sözleşmesi bitecek Dusan Tadic ile de yolların ayrılması bekleniyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımda yeterince yer bulamayan İsmail de kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, yaş ortalamasını düşürerek daha dinamik, tempolu ve gelecek vadeden bir orta saha inşa etmeyi planlıyor.

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Szymanski’ye kapı açık!
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