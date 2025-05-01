Tottenham, Bodo/Glimt’i 3 golle geçerek finale göz kırptı!

Tottenham, sahasında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırladı. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetti. Jose Maria Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yaptı.
TOTTENHAM 3 GOLLE AVANTAJ ELDE ETTİ
Maçın hemen başında öne geçen Tottenham, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 1'inci dakikada Brennan Johnson, 34'üncü dakikada James Maddison ve 61'inci dakikada Dominic Solanke kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 83'üncü dakikada Ulrik Saltnes'ten geldi.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.