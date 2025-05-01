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Giriş Tarihi: 2.5.2025 00:33

Tottenham, Bodo/Glimt'i 3 golle geçerek finale göz kırptı!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. İngiliz ekibi Tottenham evinde Bodo Glimt'i konuk etti. Maçta daha etkili taraf olan Londra ekibi, rakibini 3-1'lik skorla geçerek final için skor avantajı elde etti.

Tottenham, Bodo/Glimt’i 3 golle geçerek finale göz kırptı!

Tottenham, sahasında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırladı. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetti. Jose Maria Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yaptı.

TOTTENHAM 3 GOLLE AVANTAJ ELDE ETTİ

Maçın hemen başında öne geçen Tottenham, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 1'inci dakikada Brennan Johnson, 34'üncü dakikada James Maddison ve 61'inci dakikada Dominic Solanke kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 83'üncü dakikada Ulrik Saltnes'ten geldi.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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Tottenham, Bodo/Glimt'i 3 golle geçerek finale göz kırptı!
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