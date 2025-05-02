Avrupa’da İngiliz gecesi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları dün oynanırken iki karşılaşmada da gülen İngilizler oldu. Tottenham, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
Galibiyet golleri Brennan Johnson, James Maddison ve Dominic Solanke'den (pen.) geldi. Manchester United ise Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 yendi.
Casemiro'nun golüyle öne geçen İngilizler, 35'te penaltı kazanırken faulü yapan Dani Vivian kırmızı kart gördü ve İspanyollar 10 kişi kaldı. Penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, 45'te de skoru belirledi: 3-0. Rövanşlar 8 Mayıs'ta oynanacak.