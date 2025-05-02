Avrupa’da İngiliz gecesi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları dün oynanırken iki karşılaşmada da gülen İngilizler oldu.Galibiyet golleri Brennan Johnson, James Maddison ve Dominic Solanke'den (pen.) geldi.Casemiro'nun golüyle öne geçen İngilizler, 35'te penaltı kazanırken faulü yapan Dani Vivian kırmızı kart gördü ve İspanyollar 10 kişi kaldı. Penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes, 45'te de skoru belirledi: 3-0. Rövanşlar 8 Mayıs'ta oynanacak.