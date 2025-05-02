Beşiktaş’ın eski golcüsü Bobo’dan Fenerbahçe itirafı





"DERBİDE HER ZAMAN OYNADIĞI GİBİ OYNASA KAZANIR"

Bobo, siyah-beyazlıların derbiyi kazanması için nelere dikkat etmesi gerektiğini de anlattı. Eski golcü, "Beşiktaş'ın ligde maç kazanabilmesi için oyun standardını koruması lazım. Derbide ise her zaman oynadığı gibi oynasa kazanır. Çünkü derbinin kendi havası oluyor. Daha çok koşmak, gayret etmek ve istemek gerekiyor. Beşiktaş'ın da bu şekilde oynaması lazım. O zaman kazanma şansı olur diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.