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Giriş Tarihi: 2.5.2025 07:00 Son Güncelleme: 2.5.2025 07:09

Fenerbahçe, Roma'nın yıldızına talip oldu! Mourinho eski öğrencisini istedi

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında artık hata yapmak istemeyen Fenerbahçe bu hafta zorlu maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. Yeni sezon için de şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim, Roma'da forma giyen yıldız oyuncu için kolları sıvadı. İşte Mourinho'nun da kadrosunda görmek istediği eski öğrencisi...

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Fenerbahçe, Roma’nın yıldızına talip oldu! Mourinho eski öğrencisini istedi

Ligde bu hafta zorlu derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, zirve yarışında artık hata yapmak istemiyor. Jose Mourinho ile yeni sezon transferler için yoğun mesai harcayan yönetim flaş bir hamle yapmanın hedefinde.

LORENZO PELLEGRİNİ F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Europacalcio'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istiyor.

MOURINHO DEVREYE GİREBİLİR

Jose Mourinho'nun, Roma'da birlikte çalıştığı Pellegrini'nin transferinde devreye girebileceği aktarılırken, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun şartlarının araştırıldığı bildirildi.

İtalya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcunun, Roma ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Roma'da bu sezon 3 kulvarda toplam 33 maça çıkan Pellegrini, 3 gol ve 2 asist kaydetti. 186 cm boyundaki sağ ayaklı futbolcu, hem on numara hem de merkez orta sahada görev yapabiliyor

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Fenerbahçe, Roma'nın yıldızına talip oldu! Mourinho eski öğrencisini istedi
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