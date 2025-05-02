Fenerbahçe’den Pellegrini hamlesi

Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Europacalcio'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun, Roma'da birlikte çalıştığı Pellegrini'nin transferinde devreye girebileceği aktarılırken, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun şartlarının araştırıldığı
bildirildi. İtalya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcunun, Roma ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma'da bu sezon 3 kulvarda toplam 33 maça çıkan Pellegrini, 3 gol ve 2 asist kaydetti.
186 cm boyundaki sağ ayaklı futbolcu, hem on numara hem de merkez orta sahada görev yapabiliyor.