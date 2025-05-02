Fenerbahçe’den Pellegrini hamlesi

Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Europacalcio'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun, Roma'da birlikte çalıştığı Pellegrini'nin transferinde devreye girebileceği aktarılırken,bildirildi. İtalya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcunun, Roma ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.186 cm boyundaki sağ ayaklı futbolcu, hem on numara hem de merkez orta sahada görev yapabiliyor.