Merih Demiral: Benim için unutulmaz olacak

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu oldu. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli forması giyen milli stoper, bu tarihi başarıya giden süreci ve duygularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Merih, yarınki final öncesinde hem bireysel hem de Türk futbolu açısından önemli bir ilki başarmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

"FİNAL OYNAMAK, ADIMI ASYA FUTBOL TARİHİNE YAZDIRMAK BENİM İÇİN UNUTULMAZ OLACAK"

Asya Şampiyonlar Ligi Finalinde yarın 19:30'da Suudi Arabistan takımı Al Ahli Jeddah ile Japonya takımı Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek.

Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olmanın nasıl bir his olduğunu büyük bir içtenlikle yanıtlayan Merih Demiral, "Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa'da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak" ifadelerini kullandı.

"BEN SAHADA CEVAP VERMEYİ SEVİYORUM"

Transferi sırasında çok konuşulan kararını DHA'ya değerlendiren Merih,"Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"FARKLI KÜLTÜRLER SENİ ZENGİNLEŞTİRİYOR"

Farklı ülkelerde futbol oynamanın kendisine neler kattığını da anlatan başarılı savunmacı, "Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya'da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü" dedi.

"HEDEF HEP DAHA FAZLASI"

Milli futbolcu, kariyerine eklemek istediği en önemli başarı hakkında, "Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası" diyerek hayallerinin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.