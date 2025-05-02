Önce Onuachu sonra Piatek!

Yeni sezon için santrfor arayışında olan Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da muhteşem bir performans sergileyen Paul Onuachu'yu ilk sıraya aldı. Southampton, Nijeryalı oyuncudan 15 milyon Euro bonservis geliri bekliyorduBir taraftan Onuachu için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan da Başakşehir'in yıldızı Krzysztof Piatek'in peşinde. Polonya basınında yer alan haberlere göre;İmmobile ile yolların ayrılması halinde Polonyalı futbolcu için devreye girileceği ifade edildi. Piatek'in, Başakşehir ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.Beşiktaş'ın 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yumruklar havada uçuşmuştu. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile kürsüde tartıştıktan sonra kendisine yumruk atmış, daha sonra koruması ve şoförü olduğu belirtilen kişiler de olaya karışmıştı. Disiplin Kurulu'na intikal eden süreç sonundaSavunmalar yapıldı, süre doldu. Bugün 14.00'teki karar toplantısının sonucu merakla bekleniyor. Disiplin Kurulu ihraç kararı alırsa, konu yönetimin kurulunun önüne gelecek. Yönetim de bu kararı bir sonraki İdari ve Mali Genel Kurul'da oylamaya sunacak.