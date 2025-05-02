Romulo için sıcak temas

Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, hücum hattını da yeniden yapılandıracak.Bu doğrultuda Göztepe'nin 23 yaşındaki golcüsü Romulo'nun gündeme alındığı öğrenildi. Trabzonspor'un Romulo için Göztepe ile ilk temasları kurduğu ve transfer sürecinin, Onuachu ve Banza dosyalarındaki gelişmelere göre hız kazanabileceği belirtilidi.Trabzonspor'un kısa süre içinde transferde somut adımlar atması bekleniyor.Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Romulo, bu sezon ise forma giydiği 25 maçta 11 gol atarken, 9 asist yaptı. 1.93 metre boyundaki Brezilyalı oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Toplamda 15 kez fileleri havalandırırken 10 asistle 25 kez skora katkı sağladı.UEFA Gençlik Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Trabzonspor U19 takımına maddi destek geldi. Türkiye Futbol Federasyonu,Ayrıca Trabzonspor da U19 takımının futbolcularına 500'er bin TL prim verdi. Genç yıldızlar da başarısıyla kulübe katkı sağladı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; UEFA, turnuvayı ikinci sırada bitirdiği için Trabzonspor'aŞampiyon olan Barcelona ise 1.5 milyon Euro alacak.