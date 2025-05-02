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Giriş Tarihi: 2.5.2025 23:14 Son Güncelleme: 2.5.2025 23:18

Tabriz Tractor, İran Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu!

İran Pro Ligi'nde şampiyon belli oldu. Tabriz Tractor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinin ilk zaferini elde etti.

Tabriz Tractor, İran Ligi’nde ilk kez şampiyon oldu!

İran Pro Ligi'nin 28. haftasında lider Tractor, deplasmanda Shams Azar'a konuk oldu. Tabriz Tractor takımı rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti. Tabriz Tractor, bu sonuçla birlikte İran Pro Ligi'nde bitime son iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 55 yıllık hasreti sona erdiren Traktör, tarihinde ilk şampiyonluğunu elde etti.

"YAŞASIN TRACTOR, YAŞASIN AZERBAYCAN!"

Tractor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tractor, İran Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu! Türklerin 55 yıllık büyük hasreti sona erdi. Şampiyonluk geldi, biz başardık! Bu tarihi zafer kutlu olsun! Birlik olduk, inandık, sonunda başardık! Yaşasın Tractor! Yaşasın Azerbaycan!" ifadeleri kullanıldı.

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Tabriz Tractor, İran Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu!
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