Trabzonspor’un gençlerine prim yağdı

UEFA Gençlik Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Trabzonspor U19 takımına maddi destek geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bordo-mavili gençlere dağıtılmak üzere kulübe toplam 20 milyon TL prim gönderdi.

Ayrıca Trabzonspor da U19 takımının futbolcularına 500'er bin TL prim verdi.

Genç yıldızlar da başarısıyla kulübe katkı sağladı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; UEFA, turnuvayı ikinci sırada bitirdiği için Trabzonspor'a 750 bin Euro (32.5 milyon TL) ödeyecek. Şampiyon olan Barcelona ise 1.5 milyon Euro alacak.