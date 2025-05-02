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Giriş Tarihi: 2.5.2025 23:39

Zaha'dan Galatasaray açıklaması! Flaş itiraf: Yüzüme meşale atıldı

Galatasaray'da bir sezon oynadıktan sonra beklentilerin altında kalan ve şu anda MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralanan Wilfried Zaha, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zaha, hazırlık maçında yüzüne meşale atıldığını ifade etti.

Zaha’dan Galatasaray açıklaması! Flaş itiraf: Yüzüme meşale atıldı

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen fakat beklentilerin altında kalan Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha sezon başında önce Lyon'a kiralanmıştı.

Lyon'dan geri dönen Zaha daha sonra MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralandı. Zaha, Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

TARAFTARIN SORUSUNA YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından bir Galatasaray taraftarının, "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum." sözlerine yanıt veren Zaha, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum." dedi.

'MEŞALE ATILDI'

"Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim; normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme meşale gibi şeyler atılıyordu..."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Son olarak geleceğiyle ilgili konuşan Zaha şu sözlerle cümlelerini noktaladı:"Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum."

PERFORMANSI

Bu sezon Charlotte formasıyla 8 resmi maça çıkan Wilfried Zaha bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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Zaha'dan Galatasaray açıklaması! Flaş itiraf: Yüzüme meşale atıldı
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