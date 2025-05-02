Zaha’dan Galatasaray açıklaması! Flaş itiraf: Yüzüme meşale atıldı

TARAFTARIN SORUSUNA YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından bir Galatasaray taraftarının, "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum." sözlerine yanıt veren Zaha, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum." dedi.