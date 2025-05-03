60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Selçuk - Çeşme etabını İtalyan sporcu Viviani kazandı!

MAYOLARIN DAĞILIMI

Team Polti Visitmalta'dan Giovanni Lonardi, dünkü etabın ardından yitirdiği yeşil mayoyu tekrar üzerine geçirdi.XDS Astana Takımından Wout Poels hem turkuaz, hem de kırmızı mayonun sahibi olduğu için, yarınki Çeşme-İzmir etabında tırmanış klasmanının ikincisi Ahmet Örken yine kırmızı mayoyu giyecek. Beyaz mayo ise, bu mayoyu ikinci etaptan itibaren taşıyan Willem Smit'te.