60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Selçuk - Çeşme etabını İtalyan sporcu Viviani kazandı!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Çeşme etabı tamamlandı. Etabı Lotto Takımından Elia Viviani kazandı.
İtalyan bisikletçi muazzam bir sprintle, Türkiye'de 11 yıl aradan sonra etap kazanma başarısı gösterdi. Vivani, kariyerinin ilk zaferini 2010'da yine ülkemizde kazanmıştı. Türkiye'deki son zaferini ise 2014 yılındaki Marmaris-Bodrum etabında elde etmişti.
MAYOLARIN DAĞILIMI
Team Polti Visitmalta'dan Giovanni Lonardi, dünkü etabın ardından yitirdiği yeşil mayoyu tekrar üzerine geçirdi.XDS Astana Takımından Wout Poels hem turkuaz, hem de kırmızı mayonun sahibi olduğu için, yarınki Çeşme-İzmir etabında tırmanış klasmanının ikincisi Ahmet Örken yine kırmızı mayoyu giyecek. Beyaz mayo ise, bu mayoyu ikinci etaptan itibaren taşıyan Willem Smit'te.
Tırmanış klasmanı liderinin Dağların Kralının giydiği kırmızı mayoyu Wout Poels'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.
Puan klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici verdi. Genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.
TUR YARIN SONA ERİYOR
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile sona erecek. Dört klasmanın nihai galiplerinin belli olacağı son etap, Karşıyaka'daki Bostanlı iskelesi önünde sona erecek.
XDS ASTANA DUBLE PEŞİNDE
Turun başından bu yana hem takım klasmanında hem de bireysel klasmanlarda zirve mücadelesi veren XDS Astana takımının sporcuları, Wout Poels ile hem turkuaz hem de kırmızı mayoyu kazanma yolunda epey mesafe katettiler.
Genel klasmanın zirvesindeki Wout Poels, yarın etabı tamamladığı takdirde kırmızı mayoyu kesin olarak kazanacak. Zaman farklarının oluşmasının beklenmediği son etapta Poels'un en yakın takipçisi ise takım arkadaşı ve Meryemana etabının galibi Harold Martin Lopez.