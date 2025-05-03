Galatasaray - Sivasspor | Karşılaşma öncesi Cimbom’un 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Cimbom bu maçı kazanarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.
Diğer yandan ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor'un ise mutlak 3 puana ihtiyacı bulunuyor. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.