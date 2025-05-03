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Giriş Tarihi: 3.5.2025 17:49 Son Güncelleme: 3.5.2025 18:00

Galatasaray - Sivasspor | Karşılaşma öncesi Cimbom'un 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Hata yapmak istemeyen Cimbom, zirve yarışında da puan farkını korumanın peşinde. Diğer yandan ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ise mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Cimbom'un 11'i belli oldu.

Galatasaray - Sivasspor | Karşılaşma öncesi Cimbom’un 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Cimbom bu maçı kazanarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Diğer yandan ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor'un ise mutlak 3 puana ihtiyacı bulunuyor. Karşılaşma öncesinde Okan Buruk'un 11 tercihi belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.

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Galatasaray - Sivasspor | Karşılaşma öncesi Cimbom'un 11'i belli oldu
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