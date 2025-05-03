Hull City, averajla ligde kalmayı başardı!

İngiltere Championship'in son haftasında Portsmouth ile Hull City karşı karşıya geldi. Fratton Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin tek golünü 18'inci dakikada Matt Crooks atarken, Portsmouth'un golü ise 55'inci dakikada Christian Saydee'den geldi.

Son haftaya küme düşme hattında giren Hull City, alınan sonucun ardından puanını 49'a çıkardı ve averajla ligde kalmayı başardı. Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenilerek küme düştü.



Championship'te daha önce Leeds ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti.