İhraç kararı çıktı!

Beşiktaş'ta camianın merakla beklediği yumruklu saldırı olayında karar verildi. Siyah-beyazlı kulübün 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk sözlü olarak birbirleriyle tartışmış, ardından da Yamantürk, Arat'a yumruk atmıştı. Yamantürk'ün şoförü ve koruması olduğu belirtilen kişiler de olaya karışmıştı. Taraflar, Beşiktaş Disiplin Kurulu'na savunmalarını verdi ve dün toplanan Disiplin Kurulu, yaklaşık 5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra oy çokluğuyla hem Arat hem de Yamantürk'ün kulüpten ihraç edilmesi kararı alındı ve yönetim kuruluna iletildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

BEŞİKTAŞ yönetimi bu kararı onayladığı takdirde konu, Ekim ayında gerçekleştirilecek İdari ve Mali Genel Kurul'a taşınacak ve üyelerin oylamasına sunulacak. Hasan Arat, ihraç edilirse bunu yaşayan ilk Beşiktaş başkanı olacak