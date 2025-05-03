Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı!

29 yaşındaki futbolcu böylece üst üste 4. maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını da 6'ya çıkardı ve kariyer gol rekorunu kırdı.



EN GOLCÜ SEZONU

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ayrıca en golcü sezonunu yaşıyor. Torreira daha önce 2021-2022 sezonunda Fiorentina, 2015-2016 sezonunda da Pescara formaları giyerken rakip fileleri 5'şer kez havalandırmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Lucas Torreira'nın yerine 86. dakikada Berkan Kutlu oyuna girdi.