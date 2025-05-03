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Giriş Tarihi: 3.5.2025

Ozan Tufan: Babam için başardım!

“Babamın madende çalıştığı koşulları görünce ailemi nasıl mutlu edebilirim diye düşünürdüm. Bir şeyleri başarmam gerekirdi, bu bilinçle de çok çalıştım.”

Ozan Tufan: Babam için başardım!
Trabzonspor'un birçok mevkide oynayabilen joker futbolcusu Ozan Tufan, kulüp dergisine röportaj verdi. İşte 30 yaşındaki oyuncudan satırbaşları: "Ben altyapıda oynarken babam her gün işe gider, madende çalışırdı. Birkaç kez onunla birlikte ben de gittim. Onun çalışma koşullarını görünce, ailemi nasıl mutlu edebilirim diye düşündüm. Bunun için benim bir şeyleri başarmam gerekirdi, bu bilinçle çalışıp buralara kadar geldim. Onları mutlu ettiğimi düşünmek benim için gurur verici. Fatih Hoca farklı mevkilerde oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. Hedefim nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek. Küçüklüğümden itibaren çok fazla zorluk yaşadım. En aşağıyı da. tepeyi de gördüm. Benimle ilgili bir belgesel çekilirse 'Karmaşık Bir Hayat' başlığı beni anlatabilirdi."

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Ozan Tufan: Babam için başardım!
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