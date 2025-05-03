Portekiz Futbol Federasyonu’nun planını SABAH SPOR açıklıyor: İşte o detay!

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ortekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek olduğu bildirildi. Portekiz, 4 Haziran'da Almanya ile Uluslar Ligi yarı finali oynayacak. Roberto Martinez başarısız olursa, Mourinho'ya resmen 'gel' denilecek. SABAH SPOR'UN
Portekiz cephesinden aldığı bilgilere göre; ülke futbolunda taşlar yerinden oynamak üzere. Uluslar Ligi'ne odaklanan Portekiz'de gözler teknik direktör Roberto Martinez'e çevrilmiş durumda. Turnuvada beklenen başarı gelmezse, Martinez'in görevine son verilmesi ve yerine "Özel Biri" Mourinho'nun getirilmesi güçlü bir ihtimal. Kulislerde federasyonun şimdiden Mourinho cephesiyle temas kurmaya başladığı konuşuluyor. Bu planın önündeki engel olarak Mourinho'nun, F.Bahçe ile kontratı görülürken sarı-lacivertlilerin kararına göre de sezon sonunda ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.