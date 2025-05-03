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Giriş Tarihi: 3.5.2025 06:59 Son Güncelleme: 3.5.2025 07:19

SABAH Spor açıklıyor! İşte Mourinho'yu isteyen o takım | O hocanın görevine son verilecek..

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Jose Mourinho ile birlikte şampiyonluğu hedefleyen fakat lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. SABAH Spor, bu sezon eleştirilerin hedeflerinde olan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir bilgiye ulaştı. İşte Portekizli hocayı isteyen o takım...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SABAH Spor açıklıyor! İşte Mourinho’yu isteyen o takım | O hocanın görevine son verilecek..

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek olduğu bildirildi. Portekiz, 4 Haziran'da Almanya ile Uluslar Ligi yarı finali oynayacak.

ROBERTO MARTINEZ YENİLİRSE GÖREVİNE SON VERİLECEK

Roberto Martinez başarısız olursa, Mourinho'ya resmen 'gel' denilecek. SABAH SPOR'UN Portekiz cephesinden aldığı bilgilere göre; ülke futbolunda taşlar yerinden oynamak üzere.

Uluslar Ligi'ne odaklanan Portekiz'de gözler teknik direktör Roberto Martinez'e çevrilmiş durumda. Turnuvada beklenen başarı gelmezse, Martinez'in görevine son verilmesi ve yerine "Özel Biri" Mourinho'nun getirilmesi güçlü bir ihtimal.

Kulislerde federasyonun şimdiden Mourinho cephesiyle temas kurmaya başladığı konuşuluyor. Bu planın önündeki engel olarak Mourinho'nun, F.Bahçe ile kontratı görülürken sarı-lacivertlilerin kararına göre de sezon sonunda ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.

Bu sezon büyük beklentilerle gelen Jose Mourinho ligde şu ana kadar liderlik koltuğuna oturamadı. Portekizli hoca ligde Galatasaray'a karşı 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçı da kaybetmişti.

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SABAH Spor açıklıyor! İşte Mourinho'yu isteyen o takım | O hocanın görevine son verilecek..
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