SABAH Spor açıklıyor! İşte Mourinho’yu isteyen o takım | O hocanın görevine son verilecek..

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek olduğu bildirildi. Portekiz, 4 Haziran'da Almanya ile Uluslar Ligi yarı finali oynayacak.
ROBERTO MARTINEZ YENİLİRSE GÖREVİNE SON VERİLECEK
Roberto Martinez başarısız olursa, Mourinho'ya resmen 'gel' denilecek. SABAH SPOR'UN Portekiz cephesinden aldığı bilgilere göre; ülke futbolunda taşlar yerinden oynamak üzere.
Kulislerde federasyonun şimdiden Mourinho cephesiyle temas kurmaya başladığı konuşuluyor. Bu planın önündeki engel olarak Mourinho'nun, F.Bahçe ile kontratı görülürken sarı-lacivertlilerin kararına göre de sezon sonunda ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.
Bu sezon büyük beklentilerle gelen Jose Mourinho ligde şu ana kadar liderlik koltuğuna oturamadı. Portekizli hoca ligde Galatasaray'a karşı 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçı da kaybetmişti.