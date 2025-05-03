SABAH Spor açıklıyor! İşte Mourinho’yu isteyen o takım | O hocanın görevine son verilecek..

Kulislerde federasyonun şimdiden Mourinho cephesiyle temas kurmaya başladığı konuşuluyor. Bu planın önündeki engel olarak Mourinho'nun, F.Bahçe ile kontratı görülürken sarı-lacivertlilerin kararına göre de sezon sonunda ayrılık ihtimali gündeme gelebilir.