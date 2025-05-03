Tractor destanı!

Dünyada en fazla Türk taraftarı olan takım Tractor FC,Azerbaycan Türkleri'nin takımı olan ve Shams Azar deplasmanında sahaya çıkan Tractor,ikinci sıradaki Sepahan'ın puan kaybetmesiyle ilk kez bu ligde ipi göğüsleyerek tarih yazdı. Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de şampiyonluğundan dolayı Tractor'ü tebrik etti. Bordo-mavililer,ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılılar, "Şampiyonluğunuzu tebrik ederiz" mesajını paylaştı. Sepahan bitime iki hafta kala ikinci sırada yer alırken teknik direktör