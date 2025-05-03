Tractor destanı!

Dünyada en fazla Türk taraftarı olan takım Tractor FC, İran 1. Futbol Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Azerbaycan Türkleri'nin takımı olan ve Shams Azar deplasmanında sahaya çıkan Tractor, 4-0'lık galibiyet aldı ve
ikinci sıradaki Sepahan'ın puan kaybetmesiyle ilk kez bu ligde ipi göğüsleyerek tarih yazdı. Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de şampiyonluğundan dolayı Tractor'ü tebrik etti. Bordo-mavililer, "2024-2025 İran Pro Ligi'nde şampiyon olan Azerbaycan Türkleri'nin gururu Tractor FC'yi yürekten kutlarız"
ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılılar, "Şampiyonluğunuzu tebrik ederiz" mesajını paylaştı. Sepahan bitime iki hafta kala ikinci sırada yer alırken teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis ise 54 puanla 3. sırada bulunuyor.