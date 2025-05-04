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Giriş Tarihi: 4.5.2025 16:42

Bakan Bak'tan, ABB Fomget için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fomget Gençlik Spor Kulübü'nü (GSK) tebrik etti.

İHA
Bakan Bak’tan, ABB Fomget için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan ABB Fomget GSK'yı tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü'nü kutluyorum. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran Başkent ekibinin futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

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Bakan Bak'tan, ABB Fomget için tebrik mesajı
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