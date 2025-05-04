Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Beşiktaş her zaman favoridir, böyle zafer gelmeye devam edecek!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bir açıklama yayınladı.

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın her zaman, her maçta mutlak favori olduğunu vurgulayarak, böyle zaferlerin devam edeceğini vurguladı.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ

''Bugün deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek camiamıza, büyük taraftarımıza bir derbi zaferi daha armağan eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Beşiktaşımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir.

Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir.

Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun...

Camiamıza saygı ve sevgilerimle''