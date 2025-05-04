Bundesliga’da şampiyon Bayern Münih!

Bundesliga'da Bayern Münih şampiyonluğa ulaştı...

Ligin 32. haftasında deplasmanda Leipzig ile 3-3 berabere kalan Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'in Freiburg deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 11 şampiyonluğun ardından geçen sezon apoletini Leverkusen'e kaptıran Bayern, bir sezon aradan sonra yeniden ipi göğüsledi.