Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ | Dev derbide 11'ler belli oldu! İşte Mourinho ve Solskjaer'in tercihleri...
Giriş Tarihi: 4.5.2025 17:55 Son Güncelleme: 4.5.2025 18:26

CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ | Dev derbide 11'ler belli oldu! İşte Mourinho ve Solskjaer'in tercihleri...

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına, siyah-beyazlılar ise Avrupa için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Dev derbi öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ | Dev derbide 11’ler belli oldu! İşte Mourinho ve Solskjaer’in tercihleri...

Süper Lig'de Beşiktaş, 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Fenerbahçe ise topladığı 75 puanla lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında oynanan maçı sahasında 1-0 kazandı.

DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Gedson, Amir, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa Silva.

EKSİKLER:

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta ise Muçi, Uduokhai, Zaynutdinov ve Elan Ricardo'nun sakatlıkları bulunuyor.

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CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ | Dev derbide 11'ler belli oldu! İşte Mourinho ve Solskjaer'in tercihleri...
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