CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ | Dev derbide 11’ler belli oldu! İşte Mourinho ve Solskjaer’in tercihleri...

Süper Lig'de Beşiktaş, 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Fenerbahçe ise topladığı 75 puanla lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında oynanan maçı sahasında 1-0 kazandı.
DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Gedson, Amir, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa Silva.
EKSİKLER:
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta ise Muçi, Uduokhai, Zaynutdinov ve Elan Ricardo'nun sakatlıkları bulunuyor.