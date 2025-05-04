Ç.Rizespor, evinde G.Antep’i devirdi

Ç.Rizespor, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada Rize'ye galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada Ali Sowe ve 90+5. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 5 ve 45+2. dakikada Ali Sowe ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Ç.Rize puanını 40'a yükseltti ve ligdeki son 5 maçında 2. kez galip gelmiş oldu. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı ve üst üste 3 mağlubiyet yaşadı. Ligde bir sonraki hafta Ç.Rizespor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.