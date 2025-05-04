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Giriş Tarihi: 4.5.2025 17:16 Son Güncelleme: 4.5.2025 17:20

Eskişehirspor 3. Lige yükseldi!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 26. haftasında Mezitli 33 Spor'u 1-0'lık skorla yenen Eskişehirspor, 3. Lig'e çıktı.

Eskişehirspor 3. Lige yükseldi!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Mezitli 33 Spor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Eskişehirspor oldu.

3. LİGE YÜKSELDİLER

Karşılaşmayı 73. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 kazanan Eskişehir ekibi 67 puanla ligde şampiyonluğa ulaştı.

Eskişehirspor gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

İkinci sıradaki Manavgat Belediyespor ise ligi 65 puanla tamamladı ve play-off oynama hakkı kazandı.

PROFESYONEL LİGLERE GERİ DÖNDÜLER

Bu sonucun ardından Eskişehirspor 2022-2023 sezonunda veda ettiği profesyonel liglere iki sezon aranın ardından geri döndü.

Son olarak 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden kulüp, o yıl 17. olarak lige veda etmişti.

1. Lig'de 5 sezon mücadele eden Eskişehirspor, sonrasında Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemişti.

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Eskişehirspor 3. Lige yükseldi!
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