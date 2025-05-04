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Giriş Tarihi: 4.5.2025 23:12

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray, Arjantin basınında Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır." denildi.

Galatasaray’dan flaş Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

DERBİ SONRASI PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yarışında ağır yara almasının ardından Mauro Icardi bir paylaşım yaptı. Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı.

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Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi açıklaması!
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