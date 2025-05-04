Gençlerbirliği adım adım Süper Lig’e doğru! 1. Lig’de küme hattı alev aldı...

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı. ikinci ve üçüncülüğün ve play-off yarışının yanı sıra kümede kalma mücadelesi de nefesleri kesti.

GENÇLERBİRLİĞİ ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Başkent temsilcisi evinde Sakaryaspor'u 39. dakikada Daniel Popa'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği, bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük'ün de kaybetmesiyle ligde ikinci sıraya yükseldi. Kırmızı-siyahlılar son haftada 20. sıradaki Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAYIP

İstanbul ekibi deplasmanda Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu ve son hafta öncesi 2. sıradaki yerini kaybetti. Karagümrük gelecek hafta play-off yarışı veren Iğdır FK ile oynayacak.

ŞANLIURFASPOR KÜME DÜŞTÜ

Güneydoğu temsilcisi, 37. haftada karşı karşıya geldiği Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla 40 puanla kalan Şanlıurfaspor 2. Lige düştü.

AMED PLAY-OFF ŞANSINI SON HAFTAYA BIRAKTI

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif, sahasında Adanaspor'u konuk etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed Sportif, 4-0 kazandı. Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Adama Traore, 23. dakikada Oktay Aydın, 58. dakikada Yılmaz Ceylan ve 89. dakikada Daniel Moreno kaydetti. Ligin son haftasında Amed, küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü deplasmanında olacak. Adanaspor, Boluspor'u konuk edecek.

ANKARAGÜCÜ KAZANDI, UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

Sarı-lacivertliler, Ankara derbisinde deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti ve düşme potasının hemen üstünde, 16. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Keçiörengücü ise 51 puanda kaldı.

MANİSA VE BANDIRMA YENİŞEMEDİ

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 11 maça yükselen Bandırmaspor, puanını 61'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Son iki maçını kazanan Manisa FK ise, bu sonuçla birlikte 45 puana ulaştı ve 17. sırada konumlandı.

BOLUSPOR'DAN 10 GOLLÜ GALİBİYET

Trendyol 1.Lig'in 37. hafta maçında Boluspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor 10-1 kazandı.