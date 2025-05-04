Jose Mourinho gelecek sezon Fenerbahçe’de kalacak mı? Olay açıklama...



GALATASARAY HAKKINDA

"Onlar (Galatasaray) hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca konuştum ve sezon boyunca konuştuklarımdan bir kelime bir değiştirmeyeceğim. Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Kaliteden veya gösterdiğinizden daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda eleştirel olabiliriz ama oyuncularım her zaman ellerinden geleni yapıyorlar. Galatasaray hakkında artık konuşmayacağım. Bu yapıya karşı baş etmek çok zor. Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Nesyri'nin verilmeyen penaltısı, puzzle'ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik. Ben eleştiriye açığım çünkü bu hayatımın bir parçası ama oyuncularımı her zaman savunurum."