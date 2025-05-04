Necip Uysal derbiyle geri döndü! 9 ay sonra ilk kez...

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Siyah-beyazlılar, mücadeleye, "Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Gedson, Amir, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa Silva." 11'iyle başlayacak.
NECİP UYSAL GERİ DÖNDÜ
Kartal'da Necip Uysal, uzun süren sakatlığının ardından 9 ay sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Uysal, son olarak ligde 11 Ağustos 2024'te oynanan Samsunspor - Beşiktaş maçında kadrodaydı.