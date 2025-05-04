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Giriş Tarihi: 4.5.2025 18:10 Son Güncelleme: 4.5.2025 18:11

Necip Uysal derbiyle geri döndü! 9 ay sonra ilk kez...

Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta sakatlığı sona eren Necip Uysal, 9 ay sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Necip Uysal derbiyle geri döndü! 9 ay sonra ilk kez...

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Siyah-beyazlılar, mücadeleye, "Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Gedson, Amir, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa Silva." 11'iyle başlayacak.

NECİP UYSAL GERİ DÖNDÜ

Kartal'da Necip Uysal, uzun süren sakatlığının ardından 9 ay sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Uysal, son olarak ligde 11 Ağustos 2024'te oynanan Samsunspor - Beşiktaş maçında kadrodaydı.

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Necip Uysal derbiyle geri döndü! 9 ay sonra ilk kez...
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