Osimhen’e derdim ‘bize gel’

Trabzonspor'un dün gerçekleştirilen 58. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomik yapısı ve futbol takımına dair şunları söyledi:U19 Takımımız büyük başarı kazandı. Artık mutluluğu kenara park edip, çocuklarımızın A Takım'a geçişlerine odaklanmalıyız. FATİH TEKKE ÇOK BAŞARILIZiraat Türkiye Kupası'nda final oynayacağız. Bunu bir kenara ayırmak lazım. Fatih Tekke geldikten sonra çok başarılı bir süreç geçiriyor. Kendisini tebrik ediyorum.Trabzonspor'un en büyük sorunu gelir-gider arasındaki dengesizlik. 30-35 milyon Euro arasında Trabzonspor'un bir geliri var.Bu borcu sıfırlayacak ve üzerine para koyacak kadar projelerimiz hazır.Birçok proje, birçok arazi kazandırsak da sorun çözülmüş değil. Kulübün en büyük sorunu, gelir-gider arasındaki dengesizlik. Bu dengeyi sağlamalıyız.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulübün eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman, dün UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olarak tarihi bir başarıya imza atan U19 takımını ziyaret etti. Boluspor karşılaşması öncesi oyunculara başarı dileyen Doğan, Avrupa'da gösterdikleri üstün performans nedeniyle tebrik etti.