Paris’te 44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor

PARİS FC, 46 yıl sonra Ligue 1'e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ligue 1'de 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisi oynanacak.

Paris FC'nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain'in evi Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre bulunuyor. İki stadyum arasındaki bu kısa mesafe, ligdeki en yakın deplasmanlardan biri olacak.