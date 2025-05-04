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Giriş Tarihi: 4.5.2025 15:30

Paris’te 44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor

Paris FC, 46 yıl sonra Ligue 1’e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ligue 1’de 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisine sahne olacak.

DHA
Paris’te 44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor

PARİS FC, 46 yıl sonra Ligue 1'e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ligue 1'de 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisi oynanacak.

Paris FC'nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain'in evi Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre bulunuyor. İki stadyum arasındaki bu kısa mesafe, ligdeki en yakın deplasmanlardan biri olacak.

Ligue 1'de son Paris derbisi, 1990 yılında PSG ile Racing Paris arasında oynanmıştı. Racing'in küme düşmesinden sonra PSG, ligde başkenti temsil eden tek takım konumundaydı.

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Paris’te 44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor
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