Samsunspor evinde Eyüpspor engelini 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Avrupa kupaları mücadelesi veren Samsunspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Samsunspor, 3-0 galibiyetle tamamladı.

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 4. ve 61. dakikada Dimata ve 90+5'de Mouandilmadji kaydetti.

EYÜPSPOR PENALTI KAÇIRDI

Konuk ekip Eyüpspor, 74. dakikada Mame Thiam ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu skorla Samsunspor puanını 57 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. Eyüpspor ise 50 puanla 6. sırada kaldı.

Karadeniz ekibi gelecek haftayı BAY geçecek. Eyüpspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.