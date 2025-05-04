Solskjaer’den akıl oyunları!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hafta boyunca takımı ikiye bölüp, 4-2-3-1 ve 4-6-0 formasyonlarını ayrı ayrı değerlendirdi. İki takım halinde bu çalışmaları yaptıran Norveçli hoca, Ciro İmmobile'yi peş peşe as kadroda oynattı.Bu durum siyah-beyazlıların, Galatasaray'a karşı olduğu gibi santrforsuz oynama ihtimalini güçlendirdi.Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe derbisinde Paulista'nın yanında görev yapması durumunda sol beke Emrecan Terzi geçecek. Son taktik çalışma sonrası Portekizli teknik adamın sahaya süreceği kadro büyük merak uyandırdı.BU SEZON sergilediği performansla Beşiktaş'ın ayakta kalan ender futbolcularından olan Rafa Silva, sarı-lacivertlileri de gözüne kestirdi. Avrupa ve Süper Lig'deki büyük maçlarda rakipleri boş geçmeyen Portekizli yıldızın tek eksiği olarak Fenerbahçe kaldı. Galatasaray'a karşı iki maçta ağları sarsıp 1 asist yapan, Trabzonspor'a karşı da bir gol bulan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, Fenerbahçe ağlarını havalandırdığı taktirde Beşiktaş'ın üç büyük rakibini boş geçmemiş olacak. Son dönemdeki formuyla öne çıkan Rafa Silva, Solkjaer'in en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor.Beşiktaş, derbide çok sayıda oyuncusundan yararlanamayacak. Hafta içerisinde takıma dönen Uduokhai ile birlikte, Necip, Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Muçi de hazır olamayan futbolculardan. Bu isimlerden sadece bir stoperin önlem amaçlı maç kadrosuna dahil edilebileceği, bu kişinin de Emirhan olabileceği aktarıldı.Hafta içinde tesislerde takımla beraber yemek yiyen, oyunculara ve teknik heyete moral veren Başkan Serdal Adalı'nın motivasyonu yükseltmek adına prim vaadinde bulunduğu öğrenildi. Adalı'nın rakam açıklamadığı ancak derbinin kazanılması halinde soyunmada odasında miktarı oyunculara bizzat söyleyeceği belirtildi.