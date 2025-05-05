Arda Güler’in Dominik Szoboszlai’ye kurduğu üstünlük gündem oldu!

Arda Güler ile Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai arasında yaşanan maç içindeki tartışmanın ardından Arda Güler 'sus' işareti yaparak rakibine müdahale etmişti. Liverpoollu oyuncu da boş durmadı ve dün yanıt verdi, ardından da Arda tekrar devreye girmişti.

Bir Macar sosyal medya hesabından paylaşılan ve milli oyuncumuzun 'sus' dediği fotoğrafa yanıt veren Szoboszlai, milli yıldızın Real Madrid'de az süre aldığına vurgu yaparak oynadığı toplam dakika olan '1088' yazmıştı. Sonrasında ise Arda Güler "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni susturmaya yetmedi mi?" diyerek tepki göstermişti.