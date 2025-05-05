Arda Güler’in Dominik Szoboszlai’ye kurduğu üstünlük gündem oldu!

Real Madrid, LaLiga'nın 34. haftasında sahasında Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti. Eflatun-beyazlı takımın gollerini Arda Güler ve Mbappe (2) kaydetti.
ARDA GÜLER DAMGA VURDU
Milli futbolcumuz Arda Güler, maçta yaptığı 1 gol ve 1 asistle gündeme oturdu.
Macar oyuncu bu sezon 45 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Toplamda ise 3194 dakika süre aldı. Arda Güler ise 14 gollük katkıyı 1471 dakikada başardı.
Milli futbolcunun bu başarısı sosyal medyada gündem oldu.
NE YAŞANMIŞTI?
Arda Güler, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçın ilk yarısında Macar futbolcuyla kısa süreli bir tartışma yaşamıştı. Geride olmayı hazmedemeyen Liverpoollu oyuncu, yaptığı sert faullerle de tepki çekmişti.
Arda Güler ile Macaristan kaptanı Dominik Szoboszlai arasında yaşanan maç içindeki tartışmanın ardından Arda Güler 'sus' işareti yaparak rakibine müdahale etmişti. Liverpoollu oyuncu da boş durmadı ve dün yanıt verdi, ardından da Arda tekrar devreye girmişti.
Bir Macar sosyal medya hesabından paylaşılan ve milli oyuncumuzun 'sus' dediği fotoğrafa yanıt veren Szoboszlai, milli yıldızın Real Madrid'de az süre aldığına vurgu yaparak oynadığı toplam dakika olan '1088' yazmıştı. Sonrasında ise Arda Güler "Bu adam şaka gibi. 6 gol seni susturmaya yetmedi mi?" diyerek tepki göstermişti.