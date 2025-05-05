Gençler Süper Lig’e göz kırptı

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım olmak için G.Birliği büyük bir avantaj elde etti. Eryaman Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk eden Başkent ekibi, maçın 39. dakikasında Sinan Osmanoğlu'nun asistinde Daniel Popa'nın golü ile öne geçti ve müsabakanın sonuna kadar skoru da korumayı başardı.Fatih Karagümrük'ün yenilmesi ile ikinci sıraya çıkan G.Birliği, son haftada küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatya'yı mağlup ederse diğer sonuçlara bakmadan 2020- 21 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e geri dönecek.