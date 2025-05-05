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Giriş Tarihi: 5.5.2025

Göztepe kendine geldi

Göztepe kendine geldi
11 haftalık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında 4-1'lik skor ile geride bırakan Göztepe, dün de Adana Demirspor'u devirdi. Yeni Adana Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golü ile öne geçti. Vites yükselten İzmir kulübü, Tijanic'in asistinde Lasse Nielsen'in golü ile 9. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Maçı bırakmayan Mavi Şimşekler, Ali Yavuz Kol ile 33'te farkı azalttı. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca mücadele 2-1 Göztepe üstünlüğü ile sona erdi.
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Göztepe kendine geldi
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