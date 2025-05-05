Göztepe kendine geldi

11 haftalık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında 4-1'lik skor ile geride bırakan Göztepe, dün de Adana Demirspor'u devirdi. Yeni Adana Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk takım,ile öne geçti. Vites yükselten İzmir kulübü, Tijanic'in asistindeile 9. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Maçı bırakmayan Mavi Şimşekler, Ali Yavuz Kol ile 33'te farkı azalttı. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca mücadele 2-1 Göztepe üstünlüğü ile sona erdi.