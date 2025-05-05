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Giriş Tarihi: 5.5.2025

İşte teklif gelen 5’li

Malheiro, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Batista Mendy için kulübün kapısı çalındı

YUNUS EMRE SEL
İşte teklif gelen 5’li
Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "5 futbolcumuza ciddi teklif var" açıklamasında bahsettiği isimler netleşti. Yönetim kurulu, sezon sonunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak. Edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Malheiro, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Mendy öne çıkıyor. Ayrıca Uğurcan Çakır, Zubkov ve Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor. Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
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İşte teklif gelen 5’li
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