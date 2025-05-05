İşte teklif gelen 5’li

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "5 futbolcumuza ciddi teklif var" açıklamasında bahsettiği isimler netleşti. Yönetim kurulu, sezon sonunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak. Edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Malheiro, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Mendy öne çıkıyor. Ayrıca Uğurcan Çakır, Zubkov ve Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor. Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.