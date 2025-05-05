Kadıköy’e yıldırım düştü

Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürmek için çıktığı Beşiktaş maçında aldığı skor ile yıkılırken taraftar da faturayı yönetime kesti. Beşiktaş'ın golü sonrasında ilk yarının son bölümünde tepkiler artarken taraftarlar, devre arasında da sitemkâr tezahüratlarını sürdürdü. Başkan Ali Koç'u istifaya davet eden futbolseverler, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, "Koskoca Fener'i ne hale getirdin, Ali Koç istifa" diyerek uzun süre stadı inletirken bir bölüm ise yönetime destek oldu. Hatırlanacağı gibi başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "Açın kapıları herkes duysun. Taraftar istedi diye yönetim değişmez" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM İÇİN KAMPANYA BAŞLADI

Tepkiler statla sınırlı kalmadı. Maç boyunca taraftarlar sosyal medyada takıma, Mourinho'ya ve yönetime büyük tepki gösterdi. Portekizli teknik adamın oynattığı futbol ve oyuncu tercihleri eleştirilirken, sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı. Bir grup üyenin 2 haftadır olağanüstü seçim için imza toplama süreci ise dünkü sonuçla birlikte hızlı bir şekilde artış gösterdi. Kulüp üyeleri sosyal medyada imza vereceklerini bir bir duyururken, sayının arttığı öğrenildi. Seçim için 9200 noter onaylı imza gerekiyor.