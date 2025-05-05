Karagümrük kendini yaktı

Süper Lig yolunda önemli bir avantajı elinde bulunduran Fatih Karagümrük, Pendikspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi alarak ikinci sıraya veda etti. Maçın 19. dakikasında Denic'in asistinde Eze ile öne geçen Pendikspor, 29'da ise Bekir Karadeniz'in asistinde Sequeira'yla farkı ikiye yükseltti. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 ev sahibinin üstünlüğü ile biterken ikinci yarıda ses çıkmadı ve Karagümrük 3. sıraya geriledi. Son hafta Iğdır FK ile karşılaşacak olan Karagümrük, kazanıp G.Birliği'nin kaybetmesini bekleyecek.