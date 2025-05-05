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Giriş Tarihi: 5.5.2025

Kariyer mi mutluluk mu!

MEHMET ÖZCAN
Kariyer mi mutluluk mu!

Golleriyle sezon başından beri takımı sırtlayan Osimhen'in yeni sezon için vereceği karar merakla bekleniyor. Şampiyonluğa koşan G.Saray'da taraftarın aklında tek bir soru var: Osimhen kalacak mı? Juventus, Chelsea ve M.United'ın ilgilendiği Nijeryalı'nın durumunu Suudi kulüpleri de takip ediyor. Başarılı santrfor, menajer George Gardi'nin Al-Hilal adına sunduğu astronomik teklifle ilgilenmedi.

Mutluluğu G.Saray'da bulan yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili nihai kararı henüz vermedi. 26 yaşındaki Osimhen'in sarı-kırmızılılarda devam etmezse, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden büyük bir kulübe transfer olma ihtimali bulunuyor. Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, bu sezon 9 milyon Euro ödeyen G.Saray için 66 milyon Euro olarak geçerli. Bu parayı sponsor desteğiyle karşılamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in cevabına göre hareket edecek.

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Kariyer mi mutluluk mu!
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