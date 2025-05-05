Kariyer mi mutluluk mu!

Golleriyle sezon başından beri takımı sırtlayan Osimhen'in yeni sezon için vereceği karar merakla bekleniyor. Şampiyonluğa koşan G.Saray'da taraftarın aklında tek bir soru var: Osimhen kalacak mı? Juventus, Chelsea ve M.United'ın ilgilendiği Nijeryalı'nın durumunu Suudi kulüpleri de takip ediyor. Başarılı santrfor, menajer George Gardi'nin Al-Hilal adına sunduğu astronomik teklifle ilgilenmedi.

Mutluluğu G.Saray'da bulan yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili nihai kararı henüz vermedi. 26 yaşındaki Osimhen'in sarı-kırmızılılarda devam etmezse, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden büyük bir kulübe transfer olma ihtimali bulunuyor. Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, bu sezon 9 milyon Euro ödeyen G.Saray için 66 milyon Euro olarak geçerli. Bu parayı sponsor desteğiyle karşılamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in cevabına göre hareket edecek.