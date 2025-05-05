Ligin sonucu baştan belliydi

Beşiktaş yenilgisinin ardından kendisine yönelik eleştirilerin iyice arttığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan flaş açıklamalar geldi. "Bazı oyuncularınızdan yeteri kadar iyi performans alamazsanız, takımın kolektif performansı olumsuz etkileniyor" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Her şeye rağmen bu maçta sadece bir takım kazanmak istedi ve pozisyon üretti. O da biziz. Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Kalecileri iyiydi, çok önemli kurtarışlar yaptı. Galatasaray maçındaki strateji ile çıkacaklarını düşünüyorduk, haklı çıktık. Bununla iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

ELBETTE EVDEKİ KAYIPLAR ETKİLİ OLDU

Beşiktaş lehine verilen penaltının, kendilerine hiçbir zaman verilmediğini belirten Mourinho, "Hakem, En-Nesyri'nin pozisyonunu es geçti. Bu konuda gerçekten konuşmaktan yoruldum. Çünkü, gerçeklik bu" dedi. Tecrübeli hoca, şampiyonluk şanslarının azalmasında iç sahadaki puan kayıplarının etkili olup olmadığı yönündeki soruya ise "Elbette belirleyiciydi ama bence bu ligin sonucu başlamadan önce belirlenmişti" cevabını verdi.



SÖZLEŞME İÇ MESELEMİZ

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi olan Jose Mourinho, devam edip etmeyeceği sorusuna, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım. Bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım" yanıtını verdi.



TARTIŞILAN POZİSYONLAR

EN-NESYRİ YERDE KALDI, HAKEM 'DEVAM' DEDİ

Fenerbahçe'nin etkili geldiği pozisyonda En-Nesyri, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli eldivenin topa müdahalesi, Faslı yıldıza temasla tamamlanınca sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol ise oyunu devam ettirdi. Karara Fenerbahçeli futbolcular, şiddetli tepki gösterdi. Kol, bu nedenle Çağlar Söyüncü'ye sarı kart gösterdi.

TALİSCA'DAN ELLE TEMAS

GELIŞEN Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Mustafa Hekimoğlu'nu tutmaya çalışan Anderson Talisca, topa eliyle temas etti. Hakem Yasin Kol, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertlilerin itirazına rağmen karar değişmedi. Atışı Gedson Fernandes kullanırken İrfan Can Eğribayat, müthiş bir reflekse meşin yuvarlağı çıkardı.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN 50 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

JOSE Mourinho'ya Portekiz Milli Takımı'nın ardından Suudi Arabistan'dan da teklif geldi. Deneyimli çalıştırıcıyı önümüzdeki sezon takımın başına getirmek isteyen Al Ettifaq kulübü iki yıl için 50 milyon Euro önerdi. Dünkü Beşiktaş yenilgisinin ardından Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli hocanın, nasıl bir karar vereceği merak konusu. Mourinho, teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulmuş olacak. Tecrübeli hocanın sarı-lacivertlilerle sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.