Mustafa sinyal veriyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını ve bu sayede kazandıklarını söyledi. Savunmaya dayalı oyun anlamında iyi olduklarını aktaran Norveçli hoca,dedi. Genç futbolculara da değinen Solskjaer, "Terzi ve Mustafa iyi oyuncular. Mustafa 18 yaşına girdi, çok yetenekli. O çok başarılı bir oyuncu olacak ve ben bunu biliyorum.Büyük oyuncu olacağının sinyallerini veriyor. Semih'i de biliyorsunuz, o da büyük oyuncu olacak" ifadelerini kullandı. Gelecek sezon için de scout ekibi ve yönetimle görüşme halinde olduğunu vurguladı.