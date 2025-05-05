Samsun üçüncülük aşkına!

Üst üste aldığı 1 beraberlik ve 4 yenilginin ardından, geçtiğimiz hafta Bodrum'u devirerek kötü gidişine son veren Samsunspor, dün de Eyüpspor'u farklı bir skorla mağlup edip, üçüncü sıradaki yerini biraz daha sağlama aldı. Aynı hedeftekiEv sahibi kırmızı-beyazlı ekip, 4. dakikada Dimata'nın kafa golüyle öne geçti. Demokratik Kongolu futbolcu, 61. dakikada yine kafayla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 74'te Eyüpspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 90+5'te Mouandilmadji, ceza sahasına girer girmez, şutunu çekti ve karşılaşmanın skorunu ilan etti: 3-0.