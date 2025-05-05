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Giriş Tarihi: 5.5.2025 09:10 Son Güncelleme: 5.5.2025 09:19

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın “Teklif var” dediği isimler belli oldu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın “5 futbolcumuza ciddi teklif var" şeklinde yaptığı açıklama sonrası bu isimlerin kim olduğu merak ediliyordu. Teklif gelen yıldızların isimleri belli oldu.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın Teklif var dediği isimler belli oldu!

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "5 futbolcumuza ciddi teklif var" açıklamasında bahsettiği isimler netleşti.

Yönetim kurulu, sezon sonunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak. Edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Malheiro, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Mendy öne çıkıyor.

Ayrıca Uğurcan Çakır, Zubkov ve Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor.

Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın “Teklif var” dediği isimler belli oldu!
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