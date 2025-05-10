1’inci Lig’de normal sezon sona erdi! İşte play-off eşleşmeleri...

1'inci Lig'de 38'inci ve son hafta bugün oynanan maçların ardından sona erdi. Play-Off hattının yanı sıra küme düşme sıralamasında son düdüğe kadar heyecan yaşandı.

MKE Ankaragücü sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etmesine rağmen Manisa FK'nın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından 48 puanla küme düştü. 1'inci Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un küme düşmesi kesinlemişti.

PLAY-OFF FİNALİSTİ FATİH KARAGÜMRÜK

Son haftanın ardından Play-Off'larda Süper Lig'e yükselmek için yarış verecek takımlar da belli oldu. Fatih Karagümrük uzun süre 1-1 eşitlikle devam eden karşılaşmada 87'nci dakikada Gray'ın golüyle 2-1 galip geldi ve sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçlar Play-Off finaline yükseldi.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Play-Off'a adını yazdıran diğer takımlar ise 64'er puanla İstanbulspor, Bandırmaspor ve Erzurumspor ile 61 puanla ligi tamamlayarak 7'nci sırada yer alan Boluspor oldu.

Öte yandan Play-Off'larda İstanbulspor ile Boluspor, Bandırmaspor ile de Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Play-Off Turu'nda rakiplerini mağlup etmeyi başaran takım finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

1. tur maçları 15 Perşembe günü, turu geçen takımlar 19 ve 23 Mayıs günlerinde iki maç oynayacak. Kazanan takım, 29 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük ile Süper Lig'e çıkma savaşı verecek