Alvaro Morata bu sezonki 6. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların 2. golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan ve 77. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 84. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6 yaptı. Alvaro Morata bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası'nda attı.

