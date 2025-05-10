Ankaragücü 2. Lig’e düştü!

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenmesine rağmen küme düştü. MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra oynadığı 3 maçı kazansa da lige veda etti.

Manisa FK, Siltaş Yapı Pendikspor ve MKE Ankaragücü sezonu 48 puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucu 17. sırada yer alan başkent ekibi, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.